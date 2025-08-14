Observatório de Segurança Pública é reconhecido como referência para comitiva de MS Uma comitiva de representantes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul esteve na sede da Secretaria...

Uma comitiva de representantes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul esteve na sede da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp-MT), em Cuiabá, na manhã desta quinta-feira (14.8), para conhecer o Observatório de Segurança Pública. A visita teve como objetivo conhecer a estrutura que integra a Secretaria Adjunta de Inteligência da Sesp e o funcionamento do setor, reconhecido nacionalmente pela expertise na produção de estatísticas criminais e análises qualificadas.

