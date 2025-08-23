Observatório do Gás Natural revela gargalos e oportunidades do setor no Brasil O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o Movimento Brasil Competitivo (MBC), em parceria com o Ministério...

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o Movimento Brasil Competitivo (MBC), em parceria com o Ministério de Minas e Energia (MME) e a Fundação Getulio Vargas (FGV), convidam para o lançamento nesta segunda-feira (25) do Observatório do Gás Natural. A plataforma inédita oferece um raio-x completo da cadeia do gás natural no Brasil, reunindo informações para promover transparência, apoiar políticas públicas e acelerar a concorrência.

Saiba mais sobre os desafios e oportunidades do setor acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: