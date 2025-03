Odontólogos da rede municipal debatem exodontia Já ouviu falar em exodontia? Talvez não tenha ouvido o termo, mas provavelmente passou ou conhece alguém que já passou por uma situação... Momento MT|Do R7 21/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 15h26 ) twitter

Já ouviu falar em exodontia? Talvez não tenha ouvido o termo, mas provavelmente passou ou conhece alguém que já passou por uma situação dessas, já que a exodontia é o termo técnico para a remoção cirúrgica de um dente. E para tratar de exodontia, nesta sexta-feira, dia 21 de março, 20 odontólogos da rede municipal de saúde estarão reunidos na Clínica Peruzzolo, parceria da iniciativa, para tratar do tema. A formação será conduzida de forma teórica e prática com estudo de casos de protocolos clínicos pelo odontólogo André Luis Fernandes da Silva. O encontro será das 14 às 17 horas.

