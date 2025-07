Oferta de empregos em Várzea Grande bate novo recorde em julho Além das oportunidades disponibilizadas pelo Sine Municipal, os interessados em ingressar ou retornar ao mercado de trabalho poderão... Momento MT|Do R7 08/07/2025 - 18h38 (Atualizado em 08/07/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Além das oportunidades disponibilizadas pelo Sine Municipal, os interessados em ingressar ou retornar ao mercado de trabalho poderão se imunizar contra uma série de doenças também ofertadas de forma gratuita no local O Sine de Várzea Grande disponibiliza nesta terça-feira (08), 492 vagas de empregos com carteira assinada – empregos no mercado formal de trabalho – para diversas áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são atualizadas semanalmente, sempre às terças-feiras. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, no 2º piso do Várzea Grande Shopping, no espaço do Centro Estadual de Cidadania.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as oportunidades!

Leia Mais em Momento MT:

Projeto obriga governo a reduzir benefícios tributários em 10% até fim de 2026

Comissão de Regularização Fundiária discute situação de moradores do Contorno Leste

Governo de MT e União entregam chaves de casas populares para 125 famílias de Várzea Grande