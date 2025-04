Oficina aborda técnicas de pesquisa, estruturação de roteiros e o desenvolvimento narrativo no audiovisual documental

A oficina “Pesquisa e Elaboração de roteiros para Documentários”, que abordará técnicas de pesquisa, estruturação de roteiros e o desenvolvimento narrativo no audiovisual documental, ocorre a partir desta segunda-feira (07.4), em Barra do Garças (520 km de Cuiabá). A atividade faz parte do Projeto Araguaia em Curso: Formação e Aperfeiçoamento Profissional, viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio da seleção pública Cinemotion – Edital de Formação da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

