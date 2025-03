Oficinas da Sema reúnem mais de 100 pessoas no Museu de História Natural na manhã deste sábado (22) A 50 metros do rio Cuiabá, no quintal onde está localizado o Museu de História Natural de Mato Grosso, foi o cenário escolhido pela...

Momento MT|Do R7 22/03/2025 - 19h37 (Atualizado em 22/03/2025 - 19h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share