Oficinas em unidades prisionais ofertam trabalho e oportunidades de qualificação a reeducandos em MT O Sistema Penitenciário de Mato Grosso tem, atualmente, 36 tipos de oficinas de trabalho instaladas nas unidades prisionais do Estado...

O Sistema Penitenciário de Mato Grosso tem, atualmente, 36 tipos de oficinas de trabalho instaladas nas unidades prisionais do Estado. Os espaços proporcionam atividade laboral aos reeducandos e também contribuem no processo de ressocialização, conforme estabelece a Lei de Execução Penal.

Saiba mais sobre como essas iniciativas estão transformando vidas e promovendo a reintegração social, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: