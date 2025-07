Oitiva com representante de empresa contratada pela Santa Casa é cancelada Oitiva com representante de empresa contratada pela Santa Casa é cancelada. A oitiva que seria realizada nesta terça-feira (15), às...

Oitiva com representante de empresa contratada pela Santa Casa é cancelada. A oitiva que seria realizada nesta terça-feira (15), às 15h, com Cláudia Lucila Pereira de Oliveira, representante da empresa Precisa – Sistematização Organizacional SIS LTDA foi cancelada. De acordo com presidente da Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara Municipal de Rondonópolis, Ibrahim Zaher a convocada encaminhou um atestado médico informando que a mesma irá realizar infusão de medicação imunobiológica para tratamento de asma grave, o documento ainda informa que trata-se de um procedimento de risco. Zaher ainda informou que a comissão irá definir uma nova data para a oitiva com Claudia Lucila. De acordo com a comissão, a empresa foi responsável pela digitalização dos documentos da Santa Casa de Rondonópolis.

