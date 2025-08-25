Olimpíada Mirim-OBMEP bate recorde e mobiliza mais de 5 milhões de estudantes Mais de 5 milhões de estudantes do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental participam, nesta terça-feira (26), da primeira etapa da 4ª Olimpíada...

Mais de 5 milhões de estudantes do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental participam, nesta terça-feira (26), da primeira etapa da 4ª Olimpíada Mirim-OBMEP. Ao todo, a competição contará com a participação de 5.067.172 alunos, distribuídos em 34.980 escolas públicas e privadas de todo o país. O número é recorde e representa um crescimento de cerca de 15% em relação aos 4,4 milhões de inscritos na edição 2024, evidenciando o interesse crescente das instituições de ensino pela iniciativa.

