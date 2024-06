OMS alerta: Álcool é responsável por 2,6 milhões de mortes anualmente no mundo O consumo de álcool é responsável por 2,6 milhões de mortes todos os anos no mundo – 4,7% de todas as mortes no planeta. Já o uso...

Momento MT|Do R7 25/06/2024 - 15h14 (Atualizado em 25/06/2024 - 15h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share