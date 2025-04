Onças-pintadas no Pantanal revelam presença de parasita que pode afetar humanos e impactar a pecuária, aponta estudo Uma pesquisa inédita conduzida pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) identificou, pela primeira vez, a presença do parasita...

Uma pesquisa inédita conduzida pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) identificou, pela primeira vez, a presença do parasita Spirometra spp. em onças-pintadas do Pantanal mato-grossense. O estudo, realizado entre 2022 e 2024 na Fazenda Piuval, em Poconé, a 104 km de Cuiabá, faz parte da dissertação de mestrado do médico veterinário Paul Raad Cisa, sob orientação do professor Felipe Fornazari, especialista em zoonoses da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ).

