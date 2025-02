Onze filhotes de pato caem em bueiro e são resgatados pelos bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na tarde de segunda-feira (24.2), o resgate de 11 filhotes de pato selvagem que haviam caído em um bueiro no Centro de Sorriso (a 398,2 km de Cuiabá). A equipe do 5° Batalhão de Bombeiros Militar (5º BBM) foi acionada por um morador, que ouviu os sons dos animais vindo do sistema de escoamento de águas pluviais. No local, os bombeiros militares precisaram utilizar o conjunto desencarcerador para remover a tampa pesada do bueiro e acessar o interior do sistema.

