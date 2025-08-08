Operação Águas Seguras reforça ações de prevenção a afogamentos e acidentes aquáticos em VG
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) lançou, nesta sexta-feira (8.8), a Operação Integrada Águas Seguras 2025 para intensificar as ações de prevenção a afogamentos e reforçar a segurança dos banhistas no rio Cuiabá, especialmente na região do distrito da Passagem da Conceição, em Várzea Grande.
