Operação apreende 18 veículos por poluição sonora no Parque Cuiabá Uma parceria da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp) com a equipe Raio da Polícia Militar culminou, na sexta-feira (28), com...

Uma parceria da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp) com a equipe Raio da Polícia Militar culminou, na sexta-feira (28), com a quarta fase da Operação Raio de Ordem, destinada a combater a poluição sonora provocada por motocicletas com escapamento adulterado. Também participaram a Secretaria Municipal de Segurança Pública e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Desta vez, a fiscalização ocorreu no bairro Parque Cuiabá. Foram 17 motocicletas e um veículo apreendidos por poluição sonora.

Para mais detalhes sobre essa importante ação de fiscalização, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: