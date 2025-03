Operação apreende 24 motos, drogas e prende 4 foragidos; veja fotos A Polícia Militar em parceria com as Secretarias Municipais de Ordem Pública, Secretaria Municipal de Segurança Pública e Secretaria...

A Polícia Militar em parceria com as Secretarias Municipais de Ordem Pública, Secretaria Municipal de Segurança Pública e Secretaria de Mobilidade Urbana deflagraram na sexta-feira (21) a segunda fase da Operação Raio de Ordem. Desta vez, a ação destinada a conter a circulação de motocicletas com escapamento adulterado e outras de fiscalização de trânsito ocorreu no bairro Pedra 90.

