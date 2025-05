Operação Argos realiza revistas e faxina geral na penitenciária de Várzea Grande A Secretaria de Estado de Justiça realizou, na sexta-feira (2.5), a Operação Argos no Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon... Momento MT|Do R7 03/05/2025 - 19h40 (Atualizado em 03/05/2025 - 19h40 ) twitter

Momento MT

A Secretaria de Estado de Justiça realizou, na sexta-feira (2.5), a Operação Argos no Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande, que resultou na localização de diversos materiais ilícitos, entre eles 20 celulares. O objetivo da incursão foi realizar as revistas, remover materiais em excesso, fazer a movimentação dos presos dos seis raios da unidade prisional e uma faxina geral em todas as celas.

Para mais detalhes sobre essa importante operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

