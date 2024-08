Operação Carina: PF Combate Importação Ilegal de Pneus do Paraguai Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais deflagraram, na manhã desta sexta-feira (2/8), a operação Carina, que visa a repressão da...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais deflagraram, na manhã desta sexta-feira (2/8), a operação Carina, que visa a repressão da importação ilegal de pneus oriundos do Paraguai, comercializado na região oeste do estado do Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.