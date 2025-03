Momento MT |Do R7

Operação Carnaval 2025 da PRF registra queda de 18% nos acidentes em Mato Grosso A Operação Carnaval 2025 da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi concluída nesta quarta-feira (05), com resultados positivos na redução...

A Operação Carnaval 2025 da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi concluída nesta quarta-feira (05), com resultados positivos na redução de acidentes nas rodovias federais de Mato Grosso. Ao todo, foram realizadas 370 operações em diversos pontos das cinco rodovias federais do estado, com a abordagem de mais de 6.300 veículos e 7.240 pessoas.

