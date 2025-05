Operação Codinome Fantasma prende 37 pessoas, apreende drogas, armas e bloqueia contas vinculadas à facção A atuação de uma facção criminosa no município de Sinop foi desarticulada pela Polícia Civil, nesta semana, com o cumprimento das ordens... Momento MT|Do R7 18/05/2025 - 14h03 (Atualizado em 18/05/2025 - 14h03 ) twitter

A atuação de uma facção criminosa no município de Sinop foi desarticulada pela Polícia Civil, nesta semana, com o cumprimento das ordens judiciais da Operação Codinome Fantasma II, deflagrada na última quinta-feira (15.5), pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município. Nove armas de fogo, centenas de munições e grande quantidade de entorpecente, entre maconha e cocaína, foram apreendidas durante a operação, que resultou em 37 pessoas presas, sendo 28 por mandados de prisão e nove por flagrante de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Para mais detalhes sobre essa operação impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Governo apresenta potencial de observação de aves em MT a operadores internacionais de turismo ecológico

