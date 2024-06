Operação conjunta resulta na apreensão de anabolizantes na fronteira

Foz do Iguaçu/PR. Na tarde deste sábado (22/6), Policiais Federais, servidores da Receita Federal e integrantes da Força Nacional foram responsáveis pela apreensão de diversos medicamentos anabolizantes e uma quantia no valor de R$11.634,00 de posse de um dos tripulantes do veículo abordado na aduana da Ponte Internacional da amizade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.