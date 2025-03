Operação cumpre buscas contra investigados por usar perfil de pessoas falecidas para difamação de vítimas A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Colíder, deflagrou, na sexta-feira (28.2), a Operação Voz do Além para cumprimento de três... Momento MT|Do R7 01/03/2025 - 12h06 (Atualizado em 01/03/2025 - 12h06 ) twitter

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Colíder, deflagrou, na sexta-feira (28.2), a Operação Voz do Além para cumprimento de três mandados de busca e apreensão contra investigados por manipulação de perfis de pessoas falecidas para disseminação de desinformação e difamação. As investigações iniciaram após a equipe de investigação da Delegacia de Colíder receber informações sobre a prática de crimes contra a honra por meio do aplicativo WhatsApp, relacionados a desavenças políticas e disputa eleitoral.

Saiba mais sobre essa operação e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

