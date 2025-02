Operação da PM que reforçará policiamento durante o período de Carnaval começa neste fim de semana

A Polícia Militar de Mato Grosso deflagrou, na tarde desta sexta-feira (21.2), a Operação Tolerância Zero – Edição Carnaval 2025, com reforço de 1.200 militares em 13 municípios do Estado. A solenidade ocorreu na Praça Sarita Baracat, na Avenida Couto Magalhães, região central de Várzea Grande. O subchefe do Estado Maior, coronel José Nildo, destacou que o efetivo estará empregado no patrulhamento tático, ostensivo e repressivo para garantir a segurança dos foliões durante as festividades que já se iniciam a partir deste fim de semana em diversas cidades do Estado.

