Operação da Polícia Civil apreende cargas ilegais de madeiras em duas empresas em Juína

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), deflagrou, entre a noite de quinta-feira (05.6) e a manhã desta sexta-feira (06), a Operação Cadeia Sustentável, com foco na fiscalização ambiental no município de Juína. Os trabalhos resultaram na apreensão de grandes volumes de madeira de origem ilegal, além da condução de cinco pessoas e apreensão de veículos utilizados no transporte clandestino.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: