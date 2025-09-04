Logo R7.com
Operação da Polícia Civil mira secretário de Curvelândia envolvido com transporte de cocaína em micro-ônibus do município

A Polícia Civil cumpre na manhã desta quinta-feira (3.9), mandados de prisão e busca e apreensão, na Operação Infirmus, deflagrada...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Polícia Civil cumpre na manhã desta quinta-feira (3.9), mandados de prisão e busca e apreensão, na Operação Infirmus, deflagrada com alvo em um servidor público do município de Curvelândia, que teria utilizado um veículo oficial da saúde da cidade para o transporte de mais de 52 quilos de cocaína com destino à Cuiabá.

