Operação “Duas Rodas” termina com dois presos por embriaguez e 43 motocicletas removidas em Várzea Grande Duas pessoas foram presas por embriaguez ao volante durante a 5ª edição da Operação Tolerância Zero sobre Duas Rodas, realizada nesta... Momento MT|Do R7 03/07/2025 - 13h36 (Atualizado em 03/07/2025 - 13h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Duas pessoas foram presas por embriaguez ao volante durante a 5ª edição da Operação Tolerância Zero sobre Duas Rodas, realizada nesta quarta-feira (2.7), no bairro Jardim Glória, em Várzea Grande. Conforme o relatório do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), 71 veículos foram fiscalizados e 43 removidos durante a operação. Ao todo, foram expedidos 82 Autos de Infração de Trânsito (AIT), sendo que 30 se deram por veículos não licenciados, 23 por motociclistas que não possuíam CNH e oito por veículos com escapamento irregular. Durante a ação, também foram autuados seis condutores em motocicletas sem sistema de iluminação ou com sistemas adulterados, quatro sem retrovisores e três sem placa. Dois motociclistas passaram pelo teste de alcoolemia e foram presos por embriaguez, sendo um deles com agravante de não possuir permissão para dirigir. A operação foi coordenada pelo GGI e contou com o apoio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran), da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), da Guarda Municipal de Várzea Grande, do Corpo de Bombeiros (CBM), da Polícia Penal, do Sistema Socioeducativo e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). Saiba mais sobre essa operação e seus resultados consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Espaços revitalizados de esporte e lazer do bairro Jardim Imperial serão entregues nesta sexta-feira (04)

Ilde Taques pede convocação de diretor da CS Mobi

Alunos da rede municipal de Várzea Grande são formados pelo Proerd