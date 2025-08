Momento MT |Do R7

Operação Férias Seguras do Ipem fiscaliza mais de 140 estabelecimentos em Mato Grosso O Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (Ipem-MT), órgão delegado do Inmetro, fiscalizou 140 estabelecimentos entre os dias 7...

O Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (Ipem-MT), órgão delegado do Inmetro, fiscalizou 140 estabelecimentos entre os dias 7 e 11 de julho durante a Operação Férias Seguras, em três municípios mato-grossenses. A ação teve como foco principal garantir que produtos e serviços estejam em conformidade com as normas técnicas, promovendo mais segurança e confiança para os consumidores em época de maior circulação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre a operação!

Leia Mais em Momento MT: