Operação Ignis prende líder de facção criminosa em Campos de Júlio (MT) e combate o tráfico de drogas

Na manhã desta quinta-feira (20), a Polícia Civil deflagrou a operação Ignis em Campos de Júlio, com o objetivo de desarticular a atuação de uma facção criminosa na região. A operação integra o planejamento estratégico da corporação, vinculando-se à Operação Inter Partes, uma iniciativa do Programa Tolerância Zero do Governo de Mato Grosso para combater facções criminosas. A ação resultou na prisão de um dos principais líderes do grupo e no cumprimento de mandados de busca e apreensão em locais ligados ao tráfico de drogas.

