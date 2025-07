Operação integrada do Gefron e PRF apreende 280 quilos de drogas com auxílio de cão farejador Cerca de 280 quilos de drogas foram apreendidos e um homem foi preso em uma ação integrada do Grupo Especial de Fronteira (Gefron)...

Cerca de 280 quilos de drogas foram apreendidos e um homem foi preso em uma ação integrada do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta quarta-feira (23.7), em Várzea Grande. O veículo de transporte de mercadorias, que seguia de São José dos Quatro Marcos com destino a Várzea Grande, foi abordado por uma equipe da PRF na BR-070. Ao verificarem o baú do veículo, os policiais se depararam com diversas caixas de isopor identificadas como conteúdo frágil.

