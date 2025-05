Operação integrada identifica e pune responsável por queima ilegal em área em Poconé O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) coordenou, nesta terça-feira (20.5), uma operação conjunta que resultou na identificação... Momento MT|Do R7 21/05/2025 - 12h57 (Atualizado em 21/05/2025 - 12h57 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) coordenou, nesta terça-feira (20.5), uma operação conjunta que resultou na identificação e responsabilização dos envolvidos em uma queima ilegal em uma área rural de Poconé (a 105 km de Cuiabá). A ação reforça o compromisso do Governo de Mato Grosso com a política de tolerância zero contra crimes ambientais.

Para mais detalhes sobre essa importante ação de combate a crimes ambientais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

