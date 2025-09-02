Operação integrada identifica queimada ilegal no Pantanal; infrator é multado O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) coordenou uma operação integrada de fiscalização ambiental que resultou na responsabilização... Momento MT|Do R7 02/09/2025 - 15h39 (Atualizado em 02/09/2025 - 15h39 ) twitter

Momento MT

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) coordenou uma operação integrada de fiscalização ambiental que resultou na responsabilização de um infrator por uma queimada ilegal no Pantanal, no município de Barão de Melgaço (a 109 km de Cuiabá). O infrator recebeu uma multa de R$ 20 mil pelo crime de desmatamento de dois hectares do bioma.

Para mais detalhes sobre essa importante ação de fiscalização, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

