Operação Lei Seca em Várzea Grande termina com três presos por embriaguez e 38 veículos removidos A 2ª edição da Operação Lei Seca em Várzea Grande resultou na prisão de três motoristas por embriaguez e 38 veículos removidos. As... Momento MT|Do R7 20/01/2025 - 12h27 (Atualizado em 20/01/2025 - 12h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A 2ª edição da Operação Lei Seca em Várzea Grande resultou na prisão de três motoristas por embriaguez e 38 veículos removidos. As abordagens ocorreram no fim da tarde deste domingo (19.1), na Rua da Guarita, no bairro Vila Arthur, em Várzea Grande.

Para mais detalhes sobre essa operação e seus resultados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Patrícia Poeta esbanja simpatia em ensaio de rua da Grande Rio: ‘Carnaval 2025’

Prefeitura de Diamantino homenageia farmacêuticos municipais

Polícia Militar prende em flagrante suspeito por tentativa de feminicídio