Operação Lei Seca prende 15 condutores embriagados na madrugada deste domingo (13) Edições da Operação Lei Seca realizadas de forma simultânea em dois pontos de Cuiabá resultaram em 15 condutores presos por embriaguez... Momento MT|Do R7 13/04/2025 - 13h05 (Atualizado em 13/04/2025 - 13h05 ) twitter

Edições da Operação Lei Seca realizadas de forma simultânea em dois pontos de Cuiabá resultaram em 15 condutores presos por embriaguez ao volante, na madrugada deste domingo (13.4). Destes, dois ainda não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As ações ocorreram na avenida 15 de Novembro, no Centro Sul, e na avenida Tenente Coronel Duarte, no bairro Dom Aquino. Um motorista também foi preso por adulteração de sinais identificadores de veículo.

