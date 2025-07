Operação Lei Seca prende foragido da Justiça e remove 36 motocicletas em Cuiabá Um foragido da Justiça foi preso e 36 veículos foram removidos durante a Operação Lei Seca Duas Rodas realizada nesta quarta-feira (... Momento MT|Do R7 31/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 31/07/2025 - 12h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um foragido da Justiça foi preso e 36 veículos foram removidos durante a Operação Lei Seca Duas Rodas realizada nesta quarta-feira (30.7) na Avenida Principal do bairro Nova Esperança, em Cuiabá. Conforme relatório do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), foram expedidos 103 Autos de Infração de Trânsito (AIT), sendo que 29 por conduzir veículos sem habilitação, 24 por documentação atrasada, 12 por conduzir veículo com calçado inadequado. Ao todo, a ação fiscalizou 128 motocicletas, sendo que 58 foram autuados e 36 removidas. Durante a ação, um homem de 29, procurado pela Justiça após ser condenado a 9 anos de prisão por roubo, foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. A operação Lei Seca é realizada pelo GGI, vinculado a Secretaria de Segurança Pública (Sesp), com apoio do Batalhão de Trânsito da PM, Delegacia de Delitos de Trânsito, Departamento de Trânsito, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, Politec e Sistema Socioeducativo. Saiba mais sobre essa operação e seus desdobramentos no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Ex-ministro apresenta ações para primeira infância em palestra

Secretaria de Transparência e Informação avança na adequação do Legislativo à LGPD

FICCO/ES faz operação de repressão a organização criminosa