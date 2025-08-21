Operação Lei Seca prende quatro motociclistas por embriaguez em Várzea Grande Quatro pessoas foram presas durante a Operação Lei Seca, realizada nesta quarta-feira (20.8), na Avenida Senador Filinto Müller, bairro...

Quatro pessoas foram presas durante a Operação Lei Seca, realizada nesta quarta-feira (20.8), na Avenida Senador Filinto Müller, bairro Nova Fronteira, em Várzea Grande. Conforme o Gabinete de Gestão Integrada (GGI), foram realizados 152 testes de alcoolemia, que geraram 121 Autos de Infração de Trânsito (AIT), sendo 35 por condução de veículos sem habilitação e 32 por circulação com documentação vencida.

