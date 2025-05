Operação Lei Seca prende seis condutores embriagados em Várzea Grande

Operação Lei Seca realizada em Várzea Grande na noite desta sexta-feira (9.5), terminou com a prisão de seis condutores embriagados, três deles com agravante de não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As abordagens ocorreram na Avenida da FEB, no bairro Alameda. Ainda na operação, uma pessoa que entregou veículo para condutor não habilitado e um motorista que trafegava em alta velocidade gerando perigo também foram detidos.

