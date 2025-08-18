Operação Lei Seca registra 11 prisões por embriaguez e 49 veículos removidos em Sinop A 31ª edição da Operação Lei Seca em Sinop foi realizada na noite deste domingo (17), na Avenida André Maggi, no bairro Jardim das... Momento MT|Do R7 18/08/2025 - 11h40 (Atualizado em 18/08/2025 - 11h40 ) twitter

A 31ª edição da Operação Lei Seca em Sinop foi realizada na noite deste domingo (17), na Avenida André Maggi, no bairro Jardim das Oliveiras. As abordagens tiveram início às 19h30 e resultaram na fiscalização de 146 veículos. Durante a ação, 166 condutores foram submetidos ao teste de alcoolemia. O balanço aponta 11 prisões em flagrante por embriaguez ao volante e 49 veículos removidos, sendo 23 carros e 26 motocicletas. Ao todo, 182 autos de infração de trânsito (AITs) foram lavrados. Entre eles, 17 por conduzir veículo sob efeito de álcool, três por recusa ao teste do bafômetro, 31 por dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), três por CNH vencida e 31 por conduzir veículo sem registro ou não licenciado. Outras 97 infrações diversas também foram registradas. No total, 81 veículos foram autuados durante a fiscalização. Para mais detalhes sobre essa importante ação de segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Esportistas de Sorriso somam 45 medalhas no Estadual de Atletismo em Cuiabá

