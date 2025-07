Operação Lei Seca resulta em 10 prisões e 94 multas aplicadas em Várzea Grande Dez pessoas foram presas e 38 veículos foram removidos, durante a 27ª edição da Operação Lei Seca de Várzea Grande, realizada na tarde... Momento MT|Do R7 28/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h38 ) twitter

Dez pessoas foram presas e 38 veículos foram removidos, durante a 27ª edição da Operação Lei Seca de Várzea Grande, realizada na tarde desse domingo (27.7), na Estrada da Guarita. Dos condutores presos, sete foram por embriaguez ao volante, dois por entregar a direção para pessoa não habilitada e um por adulterar a sinalização do veículo. Segundo o relatório do Gabinete de Gestão Integrada (GGI-MT), foram confeccionados 94 autos de infração de trânsito, dos quais 31 foram por condução de veículo sem registro ou não licenciado, 18 por conduzir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 12 por conduzir veículos sob efeito de álcool, dois por recusa ao teste de alcoolemia e 30 por motivos diversos. Ainda durante a operação, 139 testes de alcoolemia foram aplicados. Dos 127 veículos fiscalizados, 54 foram autuados e 38 removidos. Para mais detalhes sobre essa importante operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Sinop promove evento de valorização do turismo local com assinatura do programa “Qualifica Turismo”

