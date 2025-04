Operação Lei Seca resulta na prisão de 14 condutores embriagados em Cuiabá Duas edições da Operação Lei Seca, realizadas na noite de sexta-feira e na madrugada deste sábado (11 e 12.4), em Cuiabá, resultaram... Momento MT|Do R7 12/04/2025 - 14h06 (Atualizado em 12/04/2025 - 14h06 ) twitter

Duas edições da Operação Lei Seca, realizadas na noite de sexta-feira e na madrugada deste sábado (11 e 12.4), em Cuiabá, resultaram na prisão de 14 condutores embriagados. As abordagens ocorreram em dois pontos da avenida das Torres, nos bairros Santa Cruz II, e Recanto dos Pássaros. Além das prisões por embriaguez, uma pessoa foi detida por entregar veículo a condutor não habilitado e outra por adulterar sinais identificadores do veículo. Ao todo, foram 73 autos de infração de trânsito confeccionados, dos quais 28 foram contra condutores flagrados sob efeito de álcool, 13 pela recusa ao teste de alcoolemia, seis por não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 18 por conduzir veículo não licenciado, e oito por infrações diversas. Ainda nas operações, foram realizados 141 testes de alcoolemia, 136 veículos foram fiscalizados, 56 autuados e 34 removidos. A Operação Lei Seca é realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), sob a coordenadoria do Gabinete de Gestão Integrada (GGI). Nas ações são empregadas equipes do Batalhão de Trânsito (BPMTran), Polícia Militar, Semob, Delegacia de Trânsito (Deletran) da Polícia Judiciária Civil, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Politec, Corpo de Bombeiros (CBM-MT), Polícia Penal e Sistema Socioeducativo. Saiba mais sobre essa importante operação e suas consequências no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Governo de MT lança licitação internacional para implantação de novo Data Center

