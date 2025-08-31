Operação Lei Seca termina com dez condutores presos por embriaguez na avenida Isaac Póvoas Dez motoristas foram presos por embriaguez ao volante durante mais uma edição da Operação Lei Seca, realizada na Avenida Isaac Póvoas...

Dez motoristas foram presos por embriaguez ao volante durante mais uma edição da Operação Lei Seca, realizada na Avenida Isaac Póvoas, no bairro Goiabeiras, em Cuiabá, na madrugada deste domingo (31.8). Ao todo, foram confeccionados 58 autos de infração de trânsito, sendo 22 por conduzir veículo sob efeito de álcool, 21 por conduzir veículo sem registro ou não licenciado, sete por recusa ao teste de alcoolemia, duas por conduzir veículo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e seis outras aplicações foram por infrações diversas.

