Operação Lei Seca voltada à fiscalização de motocicletas resulta em cinco prisões em Várzea Grande

A Operação Lei Seca voltada à fiscalização de motos terminou com cinco condutores presos por diversos crimes, na noite desta sexta-feira (23.5), na Avenida Prefeito Murilo Domingos, no bairro da Manga, em Várzea Grande. Dos motociclistas detidos, dois estavam embriagados e não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH); um foi preso por entregar veículo a pessoa não habilitada; outro, por adulteração dos sinais identificadores do veículo; e o quinto, por uso de documento falso.

