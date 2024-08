Operação Perséfone: FICCO/SE Combate Tráfico de Drogas e Lavagem de Dinheiro

Aracaju/SE. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe – FICCO/SE deflagrou, na manhã desta terça-feira, 6/8, a Operação Perséfone, com o objetivo de desarticular um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro com ramificações em diversas cidades de cinco estados do Brasil: Sergipe, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Bahia.

