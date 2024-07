Operação policial desmantela facções criminosas no RJ e AM

Policiais civis estão cumprindo 26 mandados de prisão de suspeitos de lavagem de dinheiro proveniente da venda ilícita de drogas, principalmente integrantes do Comando Vermelho atuante no Rio de Janeiro e de uma facção associada que opera no Amazonas.

