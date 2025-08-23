Operação prende sete condutores embriagados e remove 40 veículos em Várzea Grande Operação da Lei Seca realizada em Várzea Grande, na avenida da FEB, no bairro da Manga, na noite desta sexta-feira (22.8), terminou...

Operação da Lei Seca realizada em Várzea Grande, na avenida da FEB, no bairro da Manga, na noite desta sexta-feira (22.8), terminou com sete pessoas presas por embriaguez ao volante, uma delas com agravante por não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ainda na operação, 40 veículos, sendo 24 carros e 16 motocicletas, foram removidos.

