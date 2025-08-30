Operação retira mais de 2,4 toneladas de café impróprio do mercado no RJ O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em parceria com o Procon-RJ, a Secretaria de Defesa do Consumidor do Estado do Rio de... Momento MT|Do R7 30/08/2025 - 12h37 (Atualizado em 30/08/2025 - 12h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em parceria com o Procon-RJ, a Secretaria de Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro (Sedcon) e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, realizou, entre os dias 27 e 29 de agosto de 2025, uma operação de fiscalização em indústrias de café torrado e moído na região de Campos dos Goytacazes (RJ). O objetivo foi identificar e coibir práticas irregulares no processamento de café, especialmente o uso de grãos de baixa qualidade, como mofados e ardidos, e a presença de impurezas como cascas e paus de café. Para mais detalhes sobre essa importante ação de fiscalização, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Mapa participa de operação contra sementes irregulares no Rio Grande do Sul

Espetáculo de dança sobre luto ocorre neste final de semana no Cine Teatro Cuiabá

Projeto que ensina defesa pessoal para mulheres estreia em Cuiabá