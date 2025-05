Momento MT |Do R7

Operação tapa-buraco avança e atende mais de 500 pontos nos CPAs I e II A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, atendeu mais de 500 pontos com falhas nas pistas nos bairros...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, atendeu mais de 500 pontos com falhas nas pistas nos bairros CPA I e II durante os dois primeiros dias do mutirão tapa-buraco. A ação integra uma força-tarefa que está contemplando cerca de 50 vias nos bairros CPA I, II, III e IV, Morada do Ouro I e II. Até o momento, mil pontos receberam o tratamento asfáltico.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante ação na cidade!

Leia Mais em Momento MT: