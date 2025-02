Operação tapa-buracos atende Avenida Curió, no CPA IV Seguindo a determinação do prefeito Abilio Brunini, a Secretaria Municipal de Obras Públicas realiza, nesta terça-feira (4), uma grande... Momento MT|Do R7 04/02/2025 - 19h27 (Atualizado em 04/02/2025 - 19h27 ) twitter

Seguindo a determinação do prefeito Abilio Brunini, a Secretaria Municipal de Obras Públicas realiza, nesta terça-feira (4), uma grande operação tapa-buracos ao longo de toda a extensão da Avenida Curió, no bairro CPA IV. A programação dos serviços é definida com base nas demandas mais urgentes recebidas pelo canal de atendimento ZapObras, via WhatsApp, no número (65) 9 9216-0484. De acordo com a equipe técnica da Secretaria, os pontos mais críticos são priorizados, especialmente aqueles que representam maior risco para motoristas e pedestres. Além disso, as chuvas recorrentes dificultam a execução do trabalho, já que o asfalto exige condições secas para uma aplicação eficiente. Para mais detalhes sobre essa importante ação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF, com o apoio da PM/PR, prende duas pessoas em flagrante por contrabando de cigarros

