Operação tapa-buracos em Cuiabá: Prefeitura atende todas as regiões da cidade “Nós já começamos a operação tapa-buracos em todas as regiões de Cuiabá, área central, região do CPA, Norte, Sul, Leste e Oeste....

Momento MT|Do R7 24/06/2024 - 12h34 (Atualizado em 24/06/2024 - 12h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share