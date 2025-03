Operação termina com dois motoristas presos por embriaguez e outros 33 condutores multados na MT-251

Momento MT |Do R7

Dois motoristas foram presos por embriaguez ao volante durante a 19ª edição da Operação Lei Seca, em Cuiabá, na madrugada desta terça-feira (4.3). As abordagens ocorreram na MT-251, na entrada para o distrito do Coxipó do Ouro, e resultaram também na confecção de 33 autos de infração de trânsito.

