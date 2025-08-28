Operação termina com três prisões e 33 motocicletas removidas em Cuiabá Três pessoas foram presas e 33 motocicletas foram removidas em mais uma edição da Operação Tolerância Zero sobre Duas Rodas, realizada...

Três pessoas foram presas e 33 motocicletas foram removidas em mais uma edição da Operação Tolerância Zero sobre Duas Rodas, realizada na noite desta quarta-feira (27.8), na Avenida Coxipó Mirim, no bairro Doutor Fábio, em Cuiabá.

