Operação termina com três prisões e 33 motocicletas removidas em Cuiabá
Três pessoas foram presas e 33 motocicletas foram removidas em mais uma edição da Operação Tolerância Zero sobre Duas Rodas, realizada na noite desta quarta-feira (27.8), na Avenida Coxipó Mirim, no bairro Doutor Fábio, em Cuiabá.
