Operações contínuas removem mais celulares e drogas de penitenciárias de Cuiabá e Rondonópolis Revistas realizadas pelas equipes da Polícia Penal, entre terça e quarta-feira (4 e 5.3), nas duas maiores penitenciárias de Mato Grosso... Momento MT|Do R7 06/03/2025 - 18h30 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h30 ) twitter

Revistas realizadas pelas equipes da Polícia Penal, entre terça e quarta-feira (4 e 5.3), nas duas maiores penitenciárias de Mato Grosso resultaram na apreensão de 24 aparelhos celulares, diversos acessórios, chips de telefonia e entorpecentes. Na Penitenciária Major Eldo de Sá Correia, em Rondonópolis, foi realizada uma operação de revista no Raio 3 da unidade prisional, na tarde de quarta-feira (5.3), e localizadas 25 porções de maconha, 13 aparelhos celulares, cabos UBS e chips. O diretor da unidade prisional, Ailton Ferreira, ressalta que as campanas e operações de revistas contínuas são fundamentais para coibir a entrada de ilícitos, especialmente, na atenção aos drones que sobrevoam a penitenciária para deixar pacotes com drogas e celulares.

